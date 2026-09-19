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    МВД Азербайджана: За сутки в Баку и в регионах изъято 16 ружей

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 13:16
    МВД Азербайджана: За сутки в Баку и в регионах изъято 16 ружей

    Сотрудники полиции 18 сентября обнаружили и изъяли в Баку и регионах 16 ружей, шесть магазинов и 180 патронов различного калибра.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативные и профилактические мероприятия для обнаружения и изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Незаконное хранение оружия МВД Азербайджана
    Ötən gün vətəndaşlarda qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

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