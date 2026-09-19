МВД Азербайджана: За сутки в Баку и в регионах изъято 16 ружей

Сотрудники полиции 18 сентября обнаружили и изъяли в Баку и регионах 16 ружей, шесть магазинов и 180 патронов различного калибра.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают оперативные и профилактические мероприятия для обнаружения и изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.