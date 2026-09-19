Ötən gün vətəndaşlarda qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2026
- 12:57
Polis əməkdaşları tərəfindən ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan silah-sursatlar aşkar edilərək götürülüb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabrın 18-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 16 tüfəng, 6 patron darağı və 180 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
01:28
Azərbaycan qazının Bolqarıstana tədarükünün genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
01:26
Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilibXarici siyasət
01:23
Azərbaycan və Ukrayna rəsmiləri ikitərəfli gündəliyi müzakirə ediblərXarici siyasət
01:21
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan Cammu və Kəşmir məsələsinin beynəlxalq hüquq yolu ilə həllinə sadiqdir - YENİLƏNİBXarici siyasət
01:08
Tramp: Ərdoğan möhtəşəm insandırDigər ölkələr
00:40
Azərbaycan-Sinqapur əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdən keçirilibXarici siyasət
00:29
Azərbaycan və Kolumbiya qarşılıqlı şəkildə viza rejimini ləğv ediblərXarici siyasət
00:17
Bu gün bir sıra rayonlarda işıq olmayacaqEnergetika
23:57
Foto