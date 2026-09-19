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    Ötən gün vətəndaşlarda qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 12:57
    Ötən gün vətəndaşlarda qanunsuz saxlanılan 16 tüfəng aşkarlanıb

    Polis əməkdaşları tərəfindən ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan silah-sursatlar aşkar edilərək götürülüb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 18-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 16 tüfəng, 6 patron darağı və 180 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Silah-sursat Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    МВД Азербайджана: За сутки в Баку и в регионах изъято 16 ружей

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