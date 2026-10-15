İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Japarov Azərbaycanın AQEM-in inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:58
    Japarov Azərbaycanın AQEM-in inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycanın AQEM çərçivəsində dövlətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu o, Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Görüşündə bildirib.

    "Azərbaycan tərəfinin Müşavirə çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsinə və fəaliyyətin inkişafına verdiyi mühüm töhfəni böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm", – Japarov deyib.

    S.Japarov görüşün təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.

    O, həmçinin Laosun AQEM-ə qoşulmasını alqışlayıb və Qırğızıstanın fəal əməkdaşlığa hazır olduğunu ifadə edib.

    Sadır Japarov İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Жапаров высоко оценил вклад Азербайджана в развитие СВМДА
    Sadyr Zhaparov praises Azerbaijan's contribution to CICA development
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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