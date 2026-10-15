Жапаров высоко оценил вклад Азербайджана в развитие СВМДА
Внешняя политика
- 15 октября, 2026
- 12:56
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высоко оценил вклад Азербайджана в укрепление взаимодействия между государствами в СВМДА.
Как передает Report, об этом он заявил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
"С большим удовлетворением отмечаю весомый вклад азербайджанской стороны в укрепление взаимодействия и развитие деятельности Совещания", - сказал Жапаров.
Жапаров выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию встречи и оказанное гостеприимство.
Он также приветствовал присоединение Лаоса к СВМДА и выразил готовность Кыргызстана к активному взаимодействию.
Japarov Azərbaycanın AQEM-in inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib
Sadyr Zhaparov praises Azerbaijan's contribution to CICA development
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