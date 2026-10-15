Жапаров высоко оценил вклад Азербайджана в развитие СВМДА

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров высоко оценил вклад Азербайджана в укрепление взаимодействия между государствами в СВМДА.

Как передает Report, об этом он заявил на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"С большим удовлетворением отмечаю весомый вклад азербайджанской стороны в укрепление взаимодействия и развитие деятельности Совещания", - сказал Жапаров.

Жапаров выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию встречи и оказанное гостеприимство.

Он также приветствовал присоединение Лаоса к СВМДА и выразил готовность Кыргызстана к активному взаимодействию.