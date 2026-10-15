İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Elvin Quliyev: "Dünya çempionatında bütün görüşlərə qələbə üçün çıxacağıq"

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Elvin Quliyev: Dünya çempionatında bütün görüşlərə qələbə üçün çıxacağıq

    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-in əsas mərhələsindəki bütün oyunlarda qələbə üçün mübarizə aparacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Elvin Quliyev deyib.

    O, maksimum nəticə üçün çalışacaqlarını bildirib:

    "Rəqiblərimiz hər nə qədər favorit görünsələr də, bütün oyunlara qələbə üçün çıxacağıq və maksimum çalışacağıq ki, qrup mərhələsini keçək. Qrupumuzda yer alan Çexiya və Latviya milliləri son Avropa çempionatının əsas mərhələsində iştirak ediblər. Hər ikisi futzal ölkəsidir və yaxşı kollektivlərdir. Şanslara gəlincə, biz bu şansları öz xeyrimizə dəyişmək istəyirik".

    Mütəxəssis heyətdə ciddi itki olmadığını vurğulayıb:

    "Zədəli oyunçumuz yoxdur. Mikrozədələr olsa da, ciddi zədəsi olan futbolçumuz yoxdur".

    E.Quliyev komandanın hazırlıq prosesi haqqında da məlumat verib:

    "Sentyabrdan yığışmışıq. Birinci mərhələdə fiziki, ikinci mərhələdə texniki-taktiki, üçüncü mərhələdə isə rəqibə qarşı hazırlıq məşqləri keçmişik. Hazırda komandanın vəziyyəti yaxşıdır".

    Qeyd edək ki, Çexiya – Azərbaycan matçı oktyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da Çexiyanın Fridek-Mistek şəhərindəki "Hala Polarka" idman arenasında keçiriləcək.

    Elvin Quliyev Futzal üzrə Azərbaycan millisi
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
    Hadisə
    17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
    Biznes
    17:31
    Azərbaycanda 9 ayda avtomobil nəqliyyatı ilə 1,8 milyarda yaxın sərnişin daşınıb
    İnfrastruktur
    17:29
    Zelenski: Avropa ölkələri "Starlink"ə alternativlər hazırlayırlar
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti