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    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    • 15 oktyabr, 2026
    • 12:41
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib

    Elm və Təhsil Nazirliyinin sifarişi əsasında Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təmir işləri çərçivəsində gimnaziyada müasir tədris şəraiti yaradılıb. Burada ümumtəhsil, musiqi, təsviri və tətbiqi sənət, teatr və xoreoqrafiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Gimnaziya tədris prosesinin təşkili üçün zəruri alət, inventar və digər avadanlıqlarla təmin edilib.

    Hazırda gimnaziyada 1214 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 393 müəllim məşğul olur. Gimnaziyada ümumtəhsil fənləri üzrə sinif otaqları, ixtisas fənlərinin tədrisi üçün müasir fərdi və qrup məşğələ auditoriyaları, eləcə də yaradıcılıq emalatxanaları yaradılıb.

    Gimnaziyada şagirdlərə milli və klassik musiqi ilə yanaşı, müxtəlif incəsənət istiqamətləri üzrə bilik və bacarıqlar aşılanır, onların yaradıcılıq potensialının inkişafına şərait yaradılır.

    Qeyd edək ki, İncəsənət Gimnaziyasının 8 yetirməsi gənc istedadların "Qızıl kitab"ına daxil edilib.

    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyasının binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib
    İncəsənət Gimnaziyası Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
    44 - Tezliklə
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