МВД Азербайджана почтило героизм участников антитеррористических мероприятий

Министерство внутренних дел Азербайджана рассказало об участии военнослужащих и сотрудников полиции в антитеррористических мероприятиях, проведенных в сентябре 2023 года.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МВД в соцсетях.

В ведомстве отметили, что 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия локального характера стали важными этапами исторического процесса, завершившегося полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"В ходе этих боев военнослужащие и сотрудники полиции МВД выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом, мужеством и самоотверженностью.

Героизм шехидов, доблесть гази и стойкость военнослужащих навсегда вписаны в летопись Победы Азербайджана", - говорится в публикации.

Отметим, что три года назад, 19 сентября 2023 года, азербайджанская армия начала локальную антитеррористическую операцию для восстановления государственного суверенитета. 20 сентября в 13:00 операция завершилась тем, что остатки армянских сепаратистов в Карабахе подняли белый флаг и полностью приняли условия властей Азербайджана. Операция завершилась сразу после достижения поставленных целей - всего через 23 часа 50 минут.