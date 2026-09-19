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    МВД Азербайджана почтило героизм участников антитеррористических мероприятий

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 09:55
    МВД Азербайджана почтило героизм участников антитеррористических мероприятий

    Министерство внутренних дел Азербайджана рассказало об участии военнослужащих и сотрудников полиции в антитеррористических мероприятиях, проведенных в сентябре 2023 года.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МВД в соцсетях.

    В ведомстве отметили, что 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия локального характера стали важными этапами исторического процесса, завершившегося полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    "В ходе этих боев военнослужащие и сотрудники полиции МВД выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом, мужеством и самоотверженностью.

    Героизм шехидов, доблесть гази и стойкость военнослужащих навсегда вписаны в летопись Победы Азербайджана", - говорится в публикации.

    Отметим, что три года назад, 19 сентября 2023 года, азербайджанская армия начала локальную антитеррористическую операцию для восстановления государственного суверенитета. 20 сентября в 13:00 операция завершилась тем, что остатки армянских сепаратистов в Карабахе подняли белый флаг и полностью приняли условия властей Азербайджана. Операция завершилась сразу после достижения поставленных целей - всего через 23 часа 50 минут.

    МВД Азербайджана почтило героизм участников антитеррористических мероприятий

    44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) МВД Азербайджана
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    DİN antiterror əməliyyatında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

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