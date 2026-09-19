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    DİN antiterror əməliyyatında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 09:47
    DİN antiterror əməliyyatında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) antiterror əməliyyatında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda 44 günlük Vətən müharibəsi və 2023-cü ilin sentyabrında keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası ilə nəticələnən tarixi prosesin mühüm mərhələsi olduğu qeyd edilib:

    "Bu döyüşlərdə DİN-in hərbi qulluqçuları və polis əməkdaşları qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıq, cəsarət və fədakarlıqla yerinə yetirdilər.

    Şəhidlərin qəhrəmanlığı, qazilərin şücaəti və hərbi qulluqçuların əzmkarlığı Azərbaycanın Zəfər salnaməsində əbədi yer tutur".

    Qeyd edək ki, 3 il bundan əvvəl sentyabrın 20-i saat 13:00-da Azərbaycan ordusunun ölkənin suverenliyinin bərpası üçün başladığı lokal anterror əməliyyatı Qarabağda erməni separatçılarının qalıqlarının ağ bayraq qaldırması və Azərbaycan hakimiyyətinin şərtlərini tam olaraq qəbul etməsi ilə bitib.

    Sentyabrın 19-u başlayan əməliyyat qısa müddətə, cəmi 23 saat 50 dəqiqəyə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatan kimi dayandırılıb.

    DİN antiterror əməliyyatında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Antiterror əməliyyatı Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
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    МВД Азербайджана почтило героизм участников антитеррористических мероприятий

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