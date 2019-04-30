МВД Азербайджана: Минувшим днем в автоаварии погибли 8 человек

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 29 апреля на территории республики органами внутренних дел 21 преступление раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 8 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержан и передан по назначению числившийся в розыске 31 человек, из них 4 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 9 должников.

На дорогах республики произошло 1 тяжелое ДТП, в котором погибли 8, пострадал 1 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были выявлены 9 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 34 человека.