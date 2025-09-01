Виновник пожара в Лянкяране привлечен к ответственности

Мужчина, устроивший пожар в поселке Хафтони Лянкяранского района, привлечен к ответственности.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе расследования выяснилось, что пожар был устроен Назимом Бабаевым, 1987 года рождения.

В результате инцидента на площади 2 га сгорела сухая трава и кустарники. В отношении Н.Бабаева составлен протокол.