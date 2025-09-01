Виновник пожара в Лянкяране привлечен к ответственности
- 01 сентября, 2025
- 13:50
Мужчина, устроивший пожар в поселке Хафтони Лянкяранского района, привлечен к ответственности.
Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В ходе расследования выяснилось, что пожар был устроен Назимом Бабаевым, 1987 года рождения.
В результате инцидента на площади 2 га сгорела сухая трава и кустарники. В отношении Н.Бабаева составлен протокол.
