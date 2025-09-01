    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Виновник пожара в Лянкяране привлечен к ответственности

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 13:50
    Виновник пожара в Лянкяране привлечен к ответственности

    Мужчина, устроивший пожар в поселке Хафтони Лянкяранского района, привлечен к ответственности.

    Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

    В ходе расследования выяснилось, что пожар был устроен Назимом Бабаевым, 1987 года рождения.

    В результате инцидента на площади 2 га сгорела сухая трава и кустарники. В отношении Н.Бабаева составлен протокол.

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

