    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:12
    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsində yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib. 

    Araşdırmalarla yanğının 1987-ci il təvəllüdlü Nazim Babayev tərəfindən törədildiyi məlum olub. 

    Hadisə nəticəsində 2 hektar ərazidə quru ot və kol-kos yanıb. N.Babayev barəsində protokol tərtib olunaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndərilib.

    yanğın   Lənkəran   polis   Daxili İşlər Nazirliyi  

    Son xəbərlər

    13:12

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    13:12

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    13:09

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    13:03

    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    12:59

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Digər ölkələr
    12:56

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Xarici siyasət
    12:53

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    12:50

    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik

    Region
    12:50

    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti