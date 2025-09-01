Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib
Hadisə
- 01 sentyabr, 2025
- 13:12
Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsində yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib.
Araşdırmalarla yanğının 1987-ci il təvəllüdlü Nazim Babayev tərəfindən törədildiyi məlum olub.
Hadisə nəticəsində 2 hektar ərazidə quru ot və kol-kos yanıb. N.Babayev barəsində protokol tərtib olunaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndərilib.
Son xəbərlər
13:12
Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədirDigər ölkələr
13:12
Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilibHadisə
13:09
Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcəkRegion
13:03
Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıbSənaye
12:59
Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edibDigər ölkələr
12:56
Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verirXarici siyasət
12:53
"Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldırMaliyyə
12:50
Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirikRegion
12:50