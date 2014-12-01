МНБ: К поджогу мечети в Гарачухуре причастны члены "Йекбун"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Задержаны лица, учинившие пожар 26 ноября этого года в 02:04 в мечети "Джума" на улице А.Мехбалыева в сураханском поселке Гарачухур, забросав помещение бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Управлением по связям с общественностью министерства национальной безопасности (МНБ).

В информации отмечается, что по факту в следственном отделе Сураханского районного отдела полиции было возбуждено уголовное дело по ст.134 (угроза убийством или нанесение тяжелого вреда здоровью) УК. Из-за выявления в ходе предварительного следствия в происшедшем преступлении признаков терроризма продолжение хода следствия возложено на Главное следственное управление МНБ.

В результате проведенных МНБ анти-террористических операций в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку были задержаны подозреваемые - граждане Азербайджана Насибов Намик Кямиль оглу и Алекперов Эльнур Таир оглу. У Намика Насибова обнаружили и изъяли пистолет "Макарова" и 8 патронов 9 мм калибра, а у Эльнура Алекперова - револьвер марки "Смит-Вессон".

Было установлено, что Намик Насибов в августе-сентябре 2014 года принимал участие в боях на контролируемых террористами ПКК территориях Сирийской Арабской Республики. По возвращении из сирийского города Кобани Н.Насибов вместе с Э.Алекперовым неофициально создали крыло ПКК в Азербайджане - организацию "Йекбун" и собрали вокруг себя сторонников.

Оперативно-следственные мероприятия по расследованию уголовного дела и установлению противоречащих закону действий других участников преступления продолжаются.