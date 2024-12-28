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Минздрав РФ: Состояние двоих пострадавших в авиакатастрофе остается тяжелым

Минздрав РФ: Состояние двоих пострадавших в авиакатастрофе остается тяжелым Двое россиян, пострадавших в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау, находятся в тяжелом состоянии.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 13:39
Минздрав РФ: Состояние двоих пострадавших в авиакатастрофе остается тяжелым

Двое россиян, пострадавших в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау, находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"В федеральных медицинских центрах Минздрава России и больнице Департамента здравоохранения Москвы остаются 9 россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Состояние двоих из них остается тяжелым, четверо, в том числе ребенок, в состоянии средней степени тяжести, еще трое пострадавших идут на поправку, их состояние врачи оценивают как легкой тяжести", - сказал он.

По его словам, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

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Версия на английском языке Russian Ministry of Health: Two wounded in AZAL plane crash remain in serious condition
Версия на азербайджанском языке Rusiya Səhiyyə Nazirliyi: Təyyarə qəzasında xəsarət alanlardan ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qalır

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