    Минюст Азербайджана проводит опрос общественного мнения о борьбе с коррупцией

    Происшествия
    • 02 декабря, 2025
    • 10:38
    Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджана разрабатывает методическое пособие "Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией".

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции, пособие будет подготовлено в рамках реализации "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы". Оно направлено на разработку научно-теоретических и практических основ выявления причин и условий совершения коррупционных правонарушений, их предотвращения и профилактики.

    По информации ведомства, в этом направлении проводится социологический опрос для изучения общественного мнения в сфере борьбы с коррупцией. Опрос анонимный, его результаты предназначены исключительно для использования в научных исследованиях и криминологическом анализе.

    Принять участие в опросе можно по ссылке или через QR-код до 8 декабря 23:59.

