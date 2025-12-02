Минюст Азербайджана проводит опрос общественного мнения о борьбе с коррупцией

Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджана разрабатывает методическое пособие "Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией".

Как сообщили Report в Министерстве юстиции, пособие будет подготовлено в рамках реализации "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022–2026 годы". Оно направлено на разработку научно-теоретических и практических основ выявления причин и условий совершения коррупционных правонарушений, их предотвращения и профилактики.

По информации ведомства, в этом направлении проводится социологический опрос для изучения общественного мнения в сфере борьбы с коррупцией. Опрос анонимный, его результаты предназначены исключительно для использования в научных исследованиях и криминологическом анализе.

Принять участие в опросе можно по ссылке или через QR-код до 8 декабря 23:59.