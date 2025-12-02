İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Korrupsiyaya qarşı mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri" adlı metodik vəsait hazırlanır

    Hadisə
    02 dekabr, 2025
    • 09:48
    Korrupsiyaya qarşı mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri adlı metodik vəsait hazırlanır

    Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi tərəfindən "Korrupsiyaya qarşı mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri" adlı metodik vəsait hazırlanır.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022–2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nın icrası çərçivəsində hazırlanacaq vəsait korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların səbəb və şəraitinin müəyyən edilməsi, qarşısının alınması və profilaktikasının elmi-nəzəri və təcrübi əsaslarının işlənilməsi məqsədi daşıyır.

    Bu istiqamətdə "Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə ictimai rəyin öyrənilməsi" üçün sosioloji sorğu keçirilir. Sorğu anonimdir, nəticələrinin yalnız elmi-tədqiqat və kriminoloji təhlil üçün istifadə olunması nəzərdə tutulub.

    8 dekabr saat 23:59-dək linkə keçid edərək, eləcə də QR kodu skan edərək sorğuda iştirak etmək mümkündür.

    Минюст Азербайджана проводит опрос общественного мнения о борьбе с коррупцией

