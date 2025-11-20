Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Министры юстиции Азербайджана и Казахстана обсудили применение ИИ в сфере юстиции

    Происшествия
    • 20 ноября, 2025
    • 09:56
    Министры юстиции Азербайджана и Казахстана обсудили применение ИИ в сфере юстиции

    Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов встретился с казахстанским коллегой Ерланом Сарсембаевым.

    Об этом сообщили Report в Министерстве юстиции.

    В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень стратегических партнерских отношений между двумя странами и значимость взаимного сотрудничества.

    Обсуждался вклад подписанных между странами документов в расширение сотрудничества. Стороны также выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере юстиции в рамках Организации тюркских государств.

    На встрече обсуждались вопросы исполнения судебных решений и применения института специального исполнения, нотариальной деятельности, цифровизации в сфере юстиции и применения искусственного интеллекта, использования ориентированных на граждан цифровых решений, продолжения взаимного обмена опытом в области судебной экспертизы.

    Кроме того, с целью укрепления институциональных основ сотрудничества запланированы возможности обучения судей из Казахстана в Академии юстиции Минюста Азербайджана.

    Лента новостей