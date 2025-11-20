Министры юстиции Азербайджана и Казахстана обсудили применение ИИ в сфере юстиции

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов встретился с казахстанским коллегой Ерланом Сарсембаевым.

Об этом сообщили Report в Министерстве юстиции.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень стратегических партнерских отношений между двумя странами и значимость взаимного сотрудничества.

Обсуждался вклад подписанных между странами документов в расширение сотрудничества. Стороны также выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере юстиции в рамках Организации тюркских государств.

На встрече обсуждались вопросы исполнения судебных решений и применения института специального исполнения, нотариальной деятельности, цифровизации в сфере юстиции и применения искусственного интеллекта, использования ориентированных на граждан цифровых решений, продолжения взаимного обмена опытом в области судебной экспертизы.

Кроме того, с целью укрепления институциональных основ сотрудничества запланированы возможности обучения судей из Казахстана в Академии юстиции Минюста Азербайджана.