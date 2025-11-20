İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Qazaxıstan ədliyyə nazirlərin görüşündə süni intellektin ədliyyə sahəsinə tətbiqi ilə bağlı müzakirə aparılıb

    Hadisə
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:34
    Azərbaycan və Qazaxıstan ədliyyə nazirlərin görüşündə süni intellektin ədliyyə sahəsinə tətbiqi ilə bağlı müzakirə aparılıb

    Azərbaycan ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Qazaxıstanın ədliyyə naziri Yerlan Sarsembayevlə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması və qarşılıqlı əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Ölkələr arasında imzalanmış sənədlərin əməkdaşlığın genişləndirilməsinə verdiyi töhfədən bəhs edilib, hüquqi sahədə yardımın göstərilməsinin və beynəlxalq müqavilələr əsasında praktiki təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətinə diqqət çəkilib. Tərəflər, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində ədliyyə sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını bildiriblər.

    Görüşdə məhkəmə qərarlarının icrası və xüsusi icra institutunun tətbiqi, notariat fəaliyyəti, ədliyyə sahəsində rəqəmsallaşma və süni intellektin tətbiqi, vətəndaş yönümlü rəqəmsal həllərdən istifadə, məhkəmə ekspertizası sahələrində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Bununla yanaşı, əməkdaşlığın institusional əsaslarını möhkəmləndirmək məqsədilə Qazaxıstandan olan hakimlərin Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında tədrisi imkanları planlaşdırılıb.

    süni intellekt Ədliyyə Nazirliyi Fərid Əhmədov

    Son xəbərlər

    09:42

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçiriləcək

    Komanda
    09:41

    Şəmkirdə mağazada 200-dən çox saxta araq aşkarlanıb

    Digər
    09:39

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:38
    Foto

    Polis Akademiyası IX–XI sinif şagirdləri ilə təbliğat-təşviqat tədbirləri keçirir

    Hadisə
    09:36
    Foto

    "AzInTelecom" IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda!

    İKT
    09:34
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan ədliyyə nazirlərin görüşündə süni intellektin ədliyyə sahəsinə tətbiqi ilə bağlı müzakirə aparılıb

    Hadisə
    09:32

    "Azərmaş Group" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Biznes
    09:16

    Bakının iki rayonunun qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    09:14

    Çelenc Kuboku: "Xilasedici" bu gün cavab matçına çıxacaq

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti