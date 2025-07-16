Министр юстиции Азербайджана встретился с председателем Верховного суда Ирака

Министр юстиции Азербайджана встретился с председателем Верховного суда Ирака

Министр юстиции Фарид Ахмедов встретился с делегацией во главе с председателем Федерального Верховного суда Ирака Мунтером Ибрахимом Хуссейном, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что Азербайджан и Ирак всегда демонстрируют солидарность в различных международных институтах, а взаимные визиты и встречи способствуют развитию двустороннего сотрудничества.

Фарид Ахмедов выразил уверенность, что визит придаст дополнительный импульс развитию отношений между двумя государствами в сфере правового сотрудничества. Министр отметил наличие широких возможностей для развития связей между странами в правовой сфере.

Хуссейн выразил благодарность за теплый прием и отметил, что взаимные визиты способствуют расширению сотрудничества между странами в судебной и правовой сферах, прогрессу в правовой области, а также подчеркнул важность таких визитов для изучения взаимного опыта.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.