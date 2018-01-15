Министр внутренних дел: В прошлом году в Азербайджане произошло 18 тыс. 132 ДТП

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Азербайджане произошло 18 тыс. 132 ДТП, включая факты наезда на пешеходов, задержано 84 находящихся в розыске автомобилей ".

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел по итогам 2017 года.

Он отметил, что техническими возможностями системы "Безопасный город" раскрыто 624 преступления.

Р.Усубов сообщил, что в центре внимания сохранялась деятельность по обеспечению неизбежности ответственности за преступления, имеющее большое значения для защиты законных интересов пострадавших от незаконных деяний и восстановления справедливости; были задержаны 3415 человек, скрывающиеся от судебных, следственных органов или на 13% больше подозреваемых в соотношении к сравниваемому периоду.