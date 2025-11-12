Министр обороны Азербайджана совершил визит в Боснию и Герцеговину

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Боснию и Герцеговину встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана, на встрече также присутствовал посол Азербайджана Вилаят Гулиев.

"Состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в инфрмации.

З.Гасанов и сопровождающая его делегация возложили венок в мемориальном комплексе в Парке Дружбы, посвященном памяти жертв геноцида в Ходжалы и Сребренице.