​Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 44 раза

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 44 раза

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с территории села Чилябюрт Тертерского района, сёл Юсифджанлы, Шихлар, Марзили, Гарагашлы, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенных пунктов Горадиз и Ашаги Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Ходжавендского и Физулинского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем