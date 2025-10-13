МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 211 пожаров, обнаружены тела пяти человек
Происшествия
- 13 октября, 2025
- 10:00
Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в течение минувшей недели выехали на 211 пожаров.
Как сообщает Report, спасатели также участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и проведении спасательных операций.
Согласно информации ведомства, на горячую линию "112" поступали обращения, по которым специалисты МЧС совершили 211 выездов на тушение пожаров, 28 - для оказания помощи людям, оказавшимся в затруднительном положении, а также выезжали на места семи ДТП и одного взрыва.
В результате проведенных операций спасены 41 человек, в том числе 13 детей. Пять человек получили травмы, тела пяти погибших переданы по назначению.
