    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 10:00
    МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 211 пожаров, обнаружены тела пяти человек

    09:35

    Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в течение минувшей недели выехали на 211 пожаров.

    Как сообщает Report, спасатели также участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и проведении спасательных операций.

    Согласно информации ведомства, на горячую линию "112" поступали обращения, по которым специалисты МЧС совершили 211 выездов на тушение пожаров, 28 - для оказания помощи людям, оказавшимся в затруднительном положении, а также выезжали на места семи ДТП и одного взрыва.

    В результате проведенных операций спасены 41 человек, в том числе 13 детей. Пять человек получили травмы, тела пяти погибших переданы по назначению.

    FHN: Ötən həftə 211 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb

