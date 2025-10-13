FHN: Ötən həftə 211 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 09:35
Ötən həftə 211 yanğına çıxış olub.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 211 yanğına çıxış, 28 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 7 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.
Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 13-ü azyaşlı olmaqla 41 nəfər xilas edilib, 5 nəfər xəsarət alıb, 5 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
10:04
CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölübDigər ölkələr
10:01
Foto
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edibBiznes
10:00
İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşü başlayıbXarici siyasət
10:00
Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilirXarici siyasət
09:59
Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıbHadisə
09:59
150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcəkDigər ölkələr
09:56
Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
09:54
Foto
BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramıBiznes
09:51