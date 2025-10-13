İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    FHN: Ötən həftə 211 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:35
    FHN: Ötən həftə 211 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Ötən həftə 211 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 211 yanğına çıxış, 28 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 7 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 13-ü azyaşlı olmaqla 41 nəfər xilas edilib, 5 nəfər xəsarət alıb, 5 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    FHN Statistika Meyit YANĞIN
    МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 211 пожаров, обнаружены тела пяти человек

    10:04

    CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:01
    Foto

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu "Dükkan" restoranına "5 ulduz" sertifikatı təqdim edib

    Biznes
    10:00

    İslamabadda Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə parlament sədrlərinin üçüncü üçtərəfli görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    10:00

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökümət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    09:59

    Bakıda qətl törədilib, 16 yaşlı oğlan saxlanılıb

    Hadisə
    09:59

    150-dən çox fələstinli məhbus digər ölkələrə deportasiya ediləcək

    Digər ölkələr
    09:56

    Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    09:54
    Foto

    BİAF 2025: klassikanın müasir incəsənətlə qovuşduğu məkan 2-ci həftəsonunun proqramı

    Biznes
    09:51

    Türkiyənin aparıcı müdafiə sənayesi şirkəti Azərbaycanda törəməsini yaradıb

    Biznes
