МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 175 пожаров

За минувшую неделю в Азербайджане зарегистрировано 175 пожаров, в ходе происшествий были обнаружены тела семи человек.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

За отчетный период спасательные службы также провели 38 операций по оказанию помощи лицам, оказавшимся в беспомощном состоянии, а также три выезда по фактам дорожно-транспортных происшествий и одну операцию в связи с попыткой суицида.

Отмечается, что в результате принятых неотложных и оперативных мер пожары были своевременно ликвидированы, а жизни людей спасены.

В целом за прошедшую неделю силами МЧС были спасены 63 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, 21 человек эвакуирован, 12 человек получили травмы, семь человек погибли.