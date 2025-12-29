Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 175 пожаров

    Происшествия
    • 29 декабря, 2025
    • 10:31
    МЧС: За неделю в Азербайджане произошло 175 пожаров

    За минувшую неделю в Азербайджане зарегистрировано 175 пожаров, в ходе происшествий были обнаружены тела семи человек.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    За отчетный период спасательные службы также провели 38 операций по оказанию помощи лицам, оказавшимся в беспомощном состоянии, а также три выезда по фактам дорожно-транспортных происшествий и одну операцию в связи с попыткой суицида.

    Отмечается, что в результате принятых неотложных и оперативных мер пожары были своевременно ликвидированы, а жизни людей спасены.

    В целом за прошедшую неделю силами МЧС были спасены 63 человека, в том числе 12 несовершеннолетних, 21 человек эвакуирован, 12 человек получили травмы, семь человек погибли.

