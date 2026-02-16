В Баку прошел IV Форум аграрных стартапов и инноваций

Сегодня при совместной организации Центра аграрных инноваций и факультета сельского хозяйства и продовольственных наук Университета ADA состоялся IV Форум аграрных стартапов и инноваций.

Как сообщили Report в Министерства сельского хозяйства, форум прошел в Итало-азербайджанском университете, действующем при Университете АДА.

В нем приняли участие представители государственных структур, акселерационных и инкубационных центров, руководители высших учебных заведений, инвесторы, аграрные стартаперы, компании, специализирующиеся в сфере сельского хозяйства.

На выставке, организованной в рамках форума, победители различных конкурсов и соревнований – более 90 стартаперов, участвующих в проекте "Внедрение искусственного интеллекта в точном сельском хозяйстве", продемонстрировали 43 инновационных продукта. Кроме того, продукты и услуги представили 20 высших учебных заведений, свыше 20 акселерационных и инкубационных центров, научно-исследовательские институты Министерства сельского хозяйства и частные компании, осуществляющие деятельность в аграрной сфере.

Были представлены инновационные решения и технологические образцы, подготовленные аграрными стартаперами, акселерационными и инкубационными центрами, а также представителями частного сектора. Среди представленных проектов – системы орошения на основе искусственного интеллекта, агроробототехника, решения для мониторинга почвы и урожая, проекты по альтернативной энергии и биотопливу, умные тепличные системы и цифровые аграрные платформы.

Выступивший на церемонии официального открытия форума ректор Университета АДА Хафиз Пашаев сказал, что выставка представляет особое значение с учетом растущего интереса к сельскому хозяйству в стране. "С момента создания факультета сельского хозяйства и продовольственных наук в Университете АДА прошло более двух лет. За это время инициативы и платформы подобного рода сыграли незаменимую роль в развитии факультета. Осматривая в рамках выставки стенды стартап-проектов, мы видим, с каким энтузиазмом и уверенностью студенты представляют свои работы, что является наглядным свидетельством их любви и интереса к этой сфере", - добавил ректор.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в своем выступлении отметил, что в наше время глобальная экономика переходит на модель инновационного развития. По его словам, Азербайджан, находясь в процессе интеграции в мировую экономическую систему, расширяет применение инновационных и цифровых подходов во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство.

Подчеркнув, что Министерство сельского хозяйства уделяет особое внимание развитию стартап-экосистемы, глава ведомства довел до внимания, что для повышения интереса молодежи к аграрному сектору проводятся конкурсы, хакатоны и реализуются инновационные проекты. Помимо существующих мер поддержки аграрных стартапов, планируется расширение стартап-экосистемы и стимулирование использования инновационных услуг фермерами, добавил он.

Директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров в свою очередь коснулся стратегической важности внедрения инноваций в аграрной сфере, отметил необходимость укрепления продовольственной безопасности, эффективного использования ресурсов на фоне изменения климата, перспективы применения решений на основе искусственного интеллекта.

Он сообщил, что участвующие в форуме стартаперы в рамках проекта "Внедрение искусственного интеллекта в точном сельском хозяйстве"" представят инновационные решения на предстоящей в мае XIX Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке CaspianAgro.

После выступлений были продемонстрированы видеоролики об аграрных стартапах, успешные стартаперы представили участникам форума свои инновационные проекты.

Затем были награждены сертификатами стартаперы, получающие менторскую поддержку и совершенствующие свои проекты в акселерационных и инкубационных центрах.

В рамках форума также прошли панельные дискуссии на темы "Перспективы развития экосистемы аграрных стартапов" и "Роль знаний и академического образования в формировании и применении инноваций". Обсуждения запомнились активной дискуссией об укреплении сотрудничества между университетами и промышленностью, коммерциализации научных исследований и совершенствовании инвестиционного климата.

Отметим, что IV Аграрный форум стартапов и инноваций играет важную роль как платформа для укрепления аграрной инновационной экосистемы, расширения возможностей выхода стартапов на рынок, установления сотрудничества с инвесторами и продвижения практического применения научных знаний.