В Японии микроавтобус со школьниками попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, включая микроавтобус со школьниками, произошло в японской префектуре Фукусима.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным полиции, авария произошла в районе поселка Инавасиро.

Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере один школьник погиб, еще 26 человек получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.