В Японии микроавтобус со школьниками попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 08:56
Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, включая микроавтобус со школьниками, произошло в японской префектуре Фукусима.
Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.
По данным полиции, авария произошла в районе поселка Инавасиро.
Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере один школьник погиб, еще 26 человек получили травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Последние новости
10:29
Фото
Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделииАПК
10:28
Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса ЦельсияАПК
10:21
Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасностиИКТ
10:20
ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе АзербайджанаФинансы
10:18
АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики УзбекистанаЭнергетика
10:18
Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидийАПК
10:12
В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млнФинансы
10:11
В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13Внешняя политика
10:07