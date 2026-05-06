Через Азербайджан формируется новая энергосуперсеть Азия–Европа

Проект Black Sea Energy Cable становится одним из ключевых элементов формирующейся трансрегиональной энергетической архитектуры, способной связать Центральную Азию с Европой и задать новую логику развития энергосетей на евразийском пространстве.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, такое мнение высказал президент компании ACWA по Центральной Азии Абид Малик в ходе семинара, посвященного перспективам создания азиатской суперсети, который проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

А. Малик напомнил, что в Центральной Азии уже действует ряд интеграционных энергетических платформ. В частности, проект CASA-1000 соединяет энергосистемы Таджикистана и Кыргызстана и в настоящее время расширяется с целью подключения Афганистана и Пакистана. Параллельно функционирует Объединенная энергосистема Центральной Азии, охватывающая пять стран региона - от Таджикистана и Кыргызстана до Узбекистана и Казахстана.

По его словам, важную роль в координации и развитии этих инициатив играет программа ЦАРЭС, которая выступает катализатором синергии между существующими проектами и способствует укреплению региональной энергетической интеграции.

"Сейчас ключевой вопрос заключается в том, насколько эти системы можно масштабировать не только для охвата всех стран региона, но и с перспективой подключения Монголии",- отметил он.

Особое внимание, по словам А. Малика, уделяется перспективам соединения энергосистем Центральной Азии с Азербайджаном и Грузией, с последующим выходом на европейский рынок через Черное море, в частности, в направлении Румынии и Венгрии.

"Это и есть будущее энергосетей. Суверенные государства начинают видеть реальные экономические выгоды от создания таких интерконнекторов", - подчеркнул он.

А. Малик добавил, что, несмотря на лидерство Европы в развитии трансграничной энергетической инфраструктуры, аналогичные процессы сегодня активно обсуждаются и в более широком географическом контексте, включая проекты по соединению Саудовской Аравии с Европой через Ближний Восток, Средиземное море или территорию Турции.

"Ключевым фактором остается политическая воля. Она формируется тогда, когда становится очевидной масштабная экономическая выгода от объединения энергосистем", - резюмировал он.