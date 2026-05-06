Замминистра Грузии: Средний коридор становится энергетическим мостом Азия–Европа

Средний коридор сегодня выходит за рамки транспортной повестки, трансформируясь в стратегическую платформу энергетической связности между Азией и Европой и формируя новую модель региональной безопасности и устойчивости.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила заместитель министра финансов Грузии Екатерина Гунцадзе в ходе семинара, посвященного перспективам создания азиатской суперсети, который проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

По ее словам, современная энергосистема - это уже не только электроэнергия. В регионе давно функционируют трубопроводы, проходящие через Грузию и обеспечивающие транзит нефти и газа из Азербайджана в Турцию и далее в Европу.

"Сейчас мы обсуждаем следующий - проект прокладки электрического кабеля по дну Черного моря в направлении Европы. Это сложные и капиталоемкие решения, как с геополитической, так и с геотехнической точки зрения. Регион отличается сложным рельефом: горные территории, многочисленные реки, богатые природные ресурсы, через которые необходимо прокладывать инфраструктуру. Даже строительство гидроэлектростанций требует непростого общественного и экономического диалога", - отметила Е. Гунцадзе.

Она подчеркнула, что подобные проекты требуют тщательной проработки и разъяснительной работы, чтобы найти баланс между коммерческой эффективностью, финансовой целесообразностью и задачами энергетической безопасности.

Замминистра также отметила, что, несмотря на важность европейского опыта, Южный Кавказ и страны Азии обладают собственной спецификой, которая требует индивидуальных решений.

"Речь идет о принципиально новой сетевой связности, которой ранее не существовало, в том числе через подводные кабели в Каспийском и Черном морях. Фактически мы создаем энергетический Средний коридор. Если раньше о нем говорили преимущественно в контексте автомобильных и железнодорожных маршрутов, то сегодня мы обсуждаем новый уровень - энергетическую интеграцию", - заявила она.

По словам Е. Гунцадзе, вне зависимости от терминологии, будь то исторический Шелковый путь, современный Средний коридор, CAREC 2 в рамках АБР или Транскаспийский маршрут, речь идет о направлении, которое уже доказало свою состоятельность.

"На сегодняшний день это единственная безопасная альтернатива традиционным северным и южным маршрутам", - резюмировала она.