Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Замминистра Грузии: Средний коридор становится энергетическим мостом Азия–Европа

    Энергетика
    • 06 мая, 2026
    • 09:04
    Замминистра Грузии: Средний коридор становится энергетическим мостом Азия–Европа

    Средний коридор сегодня выходит за рамки транспортной повестки, трансформируясь в стратегическую платформу энергетической связности между Азией и Европой и формируя новую модель региональной безопасности и устойчивости.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила заместитель министра финансов Грузии Екатерина Гунцадзе в ходе семинара, посвященного перспективам создания азиатской суперсети, который проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    По ее словам, современная энергосистема - это уже не только электроэнергия. В регионе давно функционируют трубопроводы, проходящие через Грузию и обеспечивающие транзит нефти и газа из Азербайджана в Турцию и далее в Европу.

    "Сейчас мы обсуждаем следующий - проект прокладки электрического кабеля по дну Черного моря в направлении Европы. Это сложные и капиталоемкие решения, как с геополитической, так и с геотехнической точки зрения. Регион отличается сложным рельефом: горные территории, многочисленные реки, богатые природные ресурсы, через которые необходимо прокладывать инфраструктуру. Даже строительство гидроэлектростанций требует непростого общественного и экономического диалога", - отметила Е. Гунцадзе.

    Она подчеркнула, что подобные проекты требуют тщательной проработки и разъяснительной работы, чтобы найти баланс между коммерческой эффективностью, финансовой целесообразностью и задачами энергетической безопасности.

    Замминистра также отметила, что, несмотря на важность европейского опыта, Южный Кавказ и страны Азии обладают собственной спецификой, которая требует индивидуальных решений.

    "Речь идет о принципиально новой сетевой связности, которой ранее не существовало, в том числе через подводные кабели в Каспийском и Черном морях. Фактически мы создаем энергетический Средний коридор. Если раньше о нем говорили преимущественно в контексте автомобильных и железнодорожных маршрутов, то сегодня мы обсуждаем новый уровень - энергетическую интеграцию", - заявила она.

    По словам Е. Гунцадзе, вне зависимости от терминологии, будь то исторический Шелковый путь, современный Средний коридор, CAREC 2 в рамках АБР или Транскаспийский маршрут, речь идет о направлении, которое уже доказало свою состоятельность.

    "На сегодняшний день это единственная безопасная альтернатива традиционным северным и южным маршрутам", - резюмировала она.

    Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут Грузия Азиатский банк развития (АБР)
    Yekaterina Quntsadze: "Orta Dəhliz Asiya-Avropa enerji körpüsünə çevrilir"
    Georgian deputy finance minister: Middle Corridor becoming Asia-Europe energy bridge

    Последние новости

    10:29
    Фото

    Ильхама Гадимова: Азербайджан проявляет интерес к опыту Молдовы в виноградарстве и виноделии

    АПК
    10:28

    Мухтар Бабаев: Температурная аномалия в Азербайджане составила 1,1 градуса Цельсия

    АПК
    10:21

    Азербайджан поднялся на 21 позицию в мировом рейтинге кибербезопасности

    ИКТ
    10:20

    ЦБА заявил о благоприятной ситуации во внешнем секторе Азербайджана

    Финансы
    10:18

    АБР профинансирует совместно с ACWA новый этап развития ветроэнергетики Узбекистана

    Энергетика
    10:18

    Меджнун Мамедов: В 2025 году фермерам выплатили более 280 млн манатов посевных субсидий

    АПК
    10:12

    В обменных пунктах Азербайджана покупка инвалюты превысила продажу на $190 млн

    Финансы
    10:11

    В Нью-Йорке намечено дополнительное мероприятие в поддержку WUF13

    Внешняя политика
    10:07

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1,5%

    Энергетика
    Лента новостей