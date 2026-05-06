Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 06 мая, 2026
    • 08:29
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    13. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

    Пробки на дорогах Баку Центр интеллектуального управления транспортом
    Фото
    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur

    Последние новости

    08:29

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:18

    США поэтапно закроют генконсульство в Пешаваре

    Другие страны
    07:51

    Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда Трампа

    Религия
    07:24

    Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефти

    Другие страны
    07:10

    В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

    Наука и образование
    06:46

    Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБ

    Другие страны
    06:19

    Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE

    Другие страны
    05:53

    Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в Панаме

    Другие страны
    05:25

    США нанесли удар по судну, связанному с наркотрафиком

    Другие страны
    Лента новостей