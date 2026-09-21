МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 442 пожара, обнаружены тела 11 погибших
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 09:40
В Азербайджане за минувшую неделю произошло 442 пожара.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
За указанный период были проведены аварийно-спасательные операции по 54 фактам нахождения граждан в беспомощном состоянии и 3 ДТП.
В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 62 человек, включая 20 детей. В результате различных происшествий тела 11 человек обнаружены и переданы соответствующим органам.
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