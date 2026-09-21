Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 442 пожара, обнаружены тела 11 погибших

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 09:40
    МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 442 пожара, обнаружены тела 11 погибших

    В Азербайджане за минувшую неделю произошло 442 пожара.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    За указанный период были проведены аварийно-спасательные операции по 54 фактам нахождения граждан в беспомощном состоянии и 3 ДТП.

    В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 62 человек, включая 20 детей. В результате различных происшествий тела 11 человек обнаружены и переданы соответствующим органам.

    Пожар (возгорание) Спасательные операции Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) МЧС Азербайджана
    FHN: Ötən həftə 442 yanğına çıxış olub, 11 nəfərin meyiti tapılıb

    Последние новости

    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    23:47

    Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситами

    Другие страны
    23:39

    КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регион

    В регионе
    23:24

    Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игры

    Футбол
    23:11
    Фото

    Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-Йорке

    В регионе
    23:06

    Джейхун Байрамов принял участие в неформальном обеде Всемирного экономического форума

    Внешняя политика
    Лента новостей