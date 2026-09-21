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    FHN: Ötən həftə 442 yanğına çıxış olub, 11 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 09:25
    FHN: Ötən həftə 442 yanğına çıxış olub, 11 nəfərin meyiti tapılıb

    Ötən həftə 442 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında aidiyyəti qurumlar tərəfindən ötən həftə ərzində 442 yanğına çıxış, 54 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.

    Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 20-si azyaşlı olmaqla 62 nəfər xilas edilib, müxtəlif hadisələrlə əlaqədar (bağlı qapı, avtoqəza və s.) 11 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    Meyit Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 442 пожара, обнаружены тела 11 погибших

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