МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров, погибли 8 человек
Происшествия
- 02 марта, 2026
- 09:53
В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
За отчетный период соответствующими подразделениями МЧС были осуществлены выезды на 239 пожаров, проведено 38 аварийно-спасательных операций по оказанию помощи лицам, попавшим в беспомощное положение, по фактам 3 ДТП, 1 попытки суицида и 1 факту взрыва.
В целом, силами МЧС за прошедшую неделю спасены 46 человек, в том числе 10 детей, 3 человека получили травмы, 1 человек отравился дымом, 8 - погибли.
