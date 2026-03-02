Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров, погибли 8 человек

    Происшествия
    • 02 марта, 2026
    • 09:53
    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров, погибли 8 человек

    В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    За отчетный период соответствующими подразделениями МЧС были осуществлены выезды на 239 пожаров, проведено 38 аварийно-спасательных операций по оказанию помощи лицам, попавшим в беспомощное положение, по фактам 3 ДТП, 1 попытки суицида и 1 факту взрыва.

    В целом, силами МЧС за прошедшую неделю спасены 46 человек, в том числе 10 детей, 3 человека получили травмы, 1 человек отравился дымом, 8 - погибли.

    МЧС Азербайджана пожары ДТП
    FHN: Ötən həftə 239 yanğına çıxış olub, 8 nəfər ölüb

    Последние новости

    10:27

    Переход через турецко-иранскую границу временно закрыт

    В регионе
    10:22

    Танкер "Президент Гейдар Алиев" вышел в первый рейс после капремонта

    Инфраструктура
    10:08
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в показе спектакля "Нефтяной бум улыбается всем"

    Искусство
    10:02

    Минздрав Ливана сообщил о гибели свыше 30 человек в результате авиаударов Израиля

    Другие страны
    09:59

    Обломки ракет упали на территорию НПЗ в Кувейте, двое пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:53

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 239 пожаров, погибли 8 человек

    Происшествия
    09:48

    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек

    Другие страны
    09:37

    Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    09:30
    Видео

    СМИ: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

    В регионе
    Лента новостей