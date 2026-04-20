    Происшествия
    • 20 апреля, 2026
    • 09:49
    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек эвакуированы

    В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек были эвакуированы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    По данным ведомства, за прошлую неделю были проведены аварийно-спасательные операции по 172 случаям выезда на пожары, 36 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 4 фактам дорожно-транспортных происшествий.

    В общей сложности силами МЧС за прошлую неделю спасены 49 человек, из которых 8 - несовершеннолетние, эвакуировано 30 человек, из которых 3 - несовершеннолетние, переданы на назначению тела 9 погибших.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Пожар (возгорание) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    FHN: Ötən həftə 172  yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib, 9 meyit aşkarlanıb

