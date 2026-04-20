МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек эвакуированы

В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек были эвакуированы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, за прошлую неделю были проведены аварийно-спасательные операции по 172 случаям выезда на пожары, 36 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 4 фактам дорожно-транспортных происшествий.

В общей сложности силами МЧС за прошлую неделю спасены 49 человек, из которых 8 - несовершеннолетние, эвакуировано 30 человек, из которых 3 - несовершеннолетние, переданы на назначению тела 9 погибших.