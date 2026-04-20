    FHN: Ötən həftə 172  yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    • 20 aprel, 2026
    • 09:28
    FHN: Ötən həftə 172  yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib, 9 meyit aşkarlanıb

    Ötən həftə 172 yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 172 yanğına çıxış, 36 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.

    Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 8-i azyaşlı olmaqla 49 nəfər xilas edilib, 3-ü azyaşlı olmaqla 30 nəfər təxliyə olunub, 9 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Yanğın hadisəsi Meyit
    Son xəbərlər

    10:05

    Sosial inkişafın təşviqinə dair Bakı–Banqkok Bəyannaməsi qəbul olunub

    Xarici siyasət
    10:03

    Rumen Radevin partiyası Bolqarıstanda keçirilən seçkilərdə böyük fərqlə liderlik edir

    Digər ölkələr
    10:00
    Foto

    Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə genişmiqyaslı beynəlxalq təlimlər başlayıb

    İKT
    09:53

    Frenk Lempard "Çempionşip"də mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilib

    Futbol
    09:52

    "Azərpoçt"un rəhbəri işdən çıxıb

    İKT
    09:43

    Qlobal şokların Azərbaycanda iqtisadi artıma təsiri

    Maliyyə
    09:41
    Foto

    Türkiyənin Mədəniyyət Marşrutu Festivalları bu il 26 şəhərdə keçiriləcək

    Region
    09:37

    İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilib

    Region
    09:28

    FHN: Ötən həftə 172  yanğın olub, 30 nəfər təxliyə edilib, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti