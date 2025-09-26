МЧС: Ситуация в селе Лаза после схода селя находится под контролем

С первого дня схода селя в селе Лаза Гусарского района в зону происшествия направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщили Report в МЧС, сотрудники ведомства проводят соответствующие мероприятия по на территории в координации с профильными государственными структурами.

Напомним, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, спровоцировали сель в село Лаза Гусарского района. Населенный пункт был охвачен грязевым потоком и вызвал ряд последствий.