Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    МЧС: Ситуация в селе Лаза после схода селя находится под контролем

    Происшествия
    • 26 сентября, 2025
    • 12:50
    МЧС: Ситуация в селе Лаза после схода селя находится под контролем

    С первого дня схода селя в селе Лаза Гусарского района в зону происшествия направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Как сообщили Report в МЧС, сотрудники ведомства проводят соответствующие мероприятия по на территории в координации с профильными государственными структурами.

    Напомним, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, спровоцировали сель в село Лаза Гусарского района. Населенный пункт был охвачен грязевым потоком и вызвал ряд последствий.

    Гусарский район село Лаза погода сели последствия МЧС
    FHN: Laza kəndində vəziyyət nəzarət altındadır

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей