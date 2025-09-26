FHN: Laza kəndində vəziyyət nəzarət altındadır
Hadisə
- 26 sentyabr, 2025
- 12:35
Qusar rayonunun Laza kəndində palçıq selinin baş verdiyi ilk gündən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) aidiyyəti qurumlarının nümayəndələri əraziyə cəlb olunub.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, nazirliyin əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə ərazidə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir: "Vəziyyət nəzarət altındadır".
Xatırladaq ki, Qusar rayonunun Laza kəndindən keçən palçıqlı sel bir sıra fəsadlar törədib.
