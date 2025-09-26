İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    FHN: Laza kəndində vəziyyət nəzarət altındadır

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:35
    FHN: Laza kəndində vəziyyət nəzarət altındadır

    Qusar rayonunun Laza kəndində palçıq selinin baş verdiyi ilk gündən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) aidiyyəti qurumlarının nümayəndələri əraziyə cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, nazirliyin əməkdaşları tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları ilə koordinasiyalı şəkildə ərazidə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir: "Vəziyyət nəzarət altındadır".

    Xatırladaq ki, Qusar rayonunun Laza kəndindən keçən palçıqlı sel bir sıra fəsadlar törədib.

    Qusar rayonu Laza kəndi palçıq seli FHN
    МЧС: Ситуация в селе Лаза после схода селя находится под контролем

    Son xəbərlər

    13:00

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Milli Məclis
    13:00

    Paşinyan Nyu-Yorka gedir

    Region
    12:59

    Ermənistan İstintaq Komitəsinin idarə rəhbəri istefa verib

    Region
    12:58
    Foto

    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    Hadisə
    12:56
    Foto

    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Futbol
    12:52

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlər üçün "Aqrar Təlim Platforması" hazırlayır

    ASK
    12:51

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    12:48

    IFC: Azərbaycan elektrik enerjisinə olan daxili tələbatın hüdudlarını aşa bilər

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti