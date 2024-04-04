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МЧС: Сильный ветер в Баку привел к ряду последствий

МЧС: Сильный ветер в Баку привел к ряду последствий Сильный ветер в Баку привел к ряду инцидентов, потребовавших помощи спасателей.
Происшествия
4 апреля 2024 г. 16:16
МЧС: Сильный ветер в Баку привел к ряду последствий

Сильный ветер в Баку привел к ряду инцидентов, потребовавших помощи спасателей.

Об этом Report сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС).

На горячую линию министерства поступил вызов в связи с опасностью падения спутниковой антенны на пятом этаже жилого дома в поселке Йени Гюнешли Сураханского района столицы. Спасатели при помощи спецсредств сняли антенну, оторвавшуюся от крепления под воздействием порывов ветра.

Кроме того, сильный ветер сорвал кровлю частного дома в поселке Баил Сабаильского района, отбросив ее в соседний двор. Сотрудники МЧС вывезли с территории обломки крыши, разблокировав вход в дом.

Специальные меры безопасности были проведены спасателями и на улице Алиага Вахида в поселке Масазыр Абшеронского района, где кровля трехэтажного нежилого дома представляла опасность для прохожих.

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