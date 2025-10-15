МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета
Происшествия
- 15 октября, 2025
- 11:01
Карабахский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провел в средней школе №1 города Шуша мероприятие, посвященное Году Конституции и Суверенитета.
Как сообщает Report, встреча прошла на тему "Гейдар Алиев и национальное государственное мышление".
В мероприятии приняли участие представители регионального центра и коллектив школы.
Участники подчеркнули значение объявления 2025 года Годом Конституции и Суверенитета, отметив роль общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании основ азербайджанской государственности и последовательную реализацию его политического курса президентом Ильхамом Алиевым.
