Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Происшествия
    • 15 октября, 2025
    • 11:01
    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Карабахский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провел в средней школе №1 города Шуша мероприятие, посвященное Году Конституции и Суверенитета.

    Как сообщает Report, встреча прошла на тему "Гейдар Алиев и национальное государственное мышление".

    В мероприятии приняли участие представители регионального центра и коллектив школы.

    Участники подчеркнули значение объявления 2025 года Годом Конституции и Суверенитета, отметив роль общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании основ азербайджанской государственности и последовательную реализацию его политического курса президентом Ильхамом Алиевым.

    МЧС Шуша Год Конституции и суверенитета
    Фото
    FHN Şuşada tədbir keçirib

    Последние новости

    11:38

    Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризма

    Туризм
    11:38

    Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в Азербайджан

    АПК
    11:32

    В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

    Туризм
    11:29

    В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:26

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

    В регионе
    11:25

    Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие
    11:24

    Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданий

    Инфраструктура
    11:16

    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

    Бизнес
    11:16

    Азербайджан увеличил транспортировку газа по TANAP более чем на 2%

    Энергетика
    Лента новостей