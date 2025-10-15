FHN Şuşada tədbir keçirib
- 15 oktyabr, 2025
- 10:27
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Qarabağ Regional Mərkəzi tərəfindən Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbində "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan "Heydər Əliyev və milli dövlətçilik təfəkkürü" mövzusunda tədbir keçirilib.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tədbirdə Qarabağ RM-nin nümayəndələri və məktəbin kollektivi iştirak edib.
Sonra tədbirdə çıxış edənlər "Konstitusiya və Suverenlik İli"nin elan olunmasının əhəmiyyətindən danışıblar. Qeyd olunub ki, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi, yüksək sərkərdəlik məharəti, parlaq diplomatik istedadı və rəşadətli Azərbaycan Ordusunun misilsiz sücaəti sayəsində 2020-ci ildə cəmi 44 gün ərzində qazanılmış tarixi Zəfər və 2023-cü il sentyabrında həyata keçirilmiş uğurlu antiterror tədbirləri nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam bərpa edilib. Beləliklə, dövlətimizin suverenliyi Azərbaycan xalqının şanlı qəhrəmanlıq mübarizəsi nəticəsində təmin edilib. Bildirilib ki, 2025-ci ilin ölkəmizdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan olunması Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında, milli təfəkkürün möhkəmlənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir hadisədir.
Natiqlər vurğulayıblar ki, milli Konstitusiyamızın hazırlanması və qəbulu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biridir. Konstitusiyada əks olunmuş müddəalar Dahi Rəhbərin mütərəqqi siyasi kursunun layiqli davamçısı ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin qətiyyətli və məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində tam reallaşdırılır.