    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 09:34
    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров в конечном итоге приводит к крайне неприятным последствиям.

    "Костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен", - говорится в заявлении.

    В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.

    Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси" (Вторник стихии воды). Четыре предшествующих празднику вторника называются "Су чершенбеси", "Од чершенбеси", "Йел чершенбеси", "Торпаг чершенбеси".

    Лента новостей