İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    FHN Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə müraciət müraciət edib

    Hadisə
    • 24 fevral, 2026
    • 09:19
    FHN Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə müraciət müraciət edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına dair əhaliyə müraciət müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Nazirlik Novruz bayramı ilə əlaqədar mərasimlərin təşkili və keçirilməsi zaman aşağıdakı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etməyə çağırır:

    - bayram tonqalı ev, avtomobil, elektrik naqili, ağac və digər yanar əşyalardan kənarda yandırılmalı;

    - tonqalın ətrafına yığışan azyaşlılar mütləq böyüklərin nəzarətində olmalı;

    - tonqal üzərindən atılarkən ehtiyatlı olmalı;

    - tonqal tam sönənədək nəzarətdə saxlanılmalı;

    - süfrələrdə yandırılan şamlar nəzarətsiz qalmamalıdır.

    Həmçinin, nəzərə alınmalıdır ki, küləkli hava şəraitində tonqal yandırılması xüsusilə təhlükəli hesab olunur.

    FHN Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə müraciət müraciət edib

    FHN Novruz Bayramı tonqal
    Video
    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Son xəbərlər

    09:43

    Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları keçib

    Energetika
    09:42

    Oğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:41

    Fon der Lyayen və Koşta Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    09:40

    DMX rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    09:39
    Foto
    Video

    Bakının Fəzail Bayramov küçəsinin bir hissəsi təmir olunub

    İnfrastruktur
    09:39

    Rusiyalı tennisçi yarışlardan uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    09:28
    Foto

    DGK 80 kiloqrama yaxın narkotikin İrandan Rusiyaya tranzitinin qarşısını alıb

    Biznes
    09:21

    Sabah AMEA-da Ramiz Mehdiyevin məsələsinə baxılacaq

    Daxili siyasət
    09:19
    Video

    FHN Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əhaliyə müraciət müraciət edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti