    Происшествия
    • 03 марта, 2026
    • 09:47
    МЧС Азербайджана призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    В ведомстве отметили, что несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к крайне неприятным последствиям.

    "Костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь был полностью потушен", - говорится в сообщении.

    В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.

    Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечают второй вторник Новруза - "Од чершенбеси" (Вторник стихии огня).

    МЧС Азербайджана праздничные костры
    Видео
    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

