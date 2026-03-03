МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

МЧС Азербайджана призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к крайне неприятным последствиям.

"Костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь был полностью потушен", - говорится в сообщении.

В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечают второй вторник Новруза - "Од чершенбеси" (Вторник стихии огня).