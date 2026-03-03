İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    • 03 mart, 2026
    • 09:31
    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, çərşənbədə keçirilən mərasimlərdə, xüsusilə tonqal qalanması zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməməsi bayram sevincimizin arzuolunmaz və acı nəticələrlə sonlanmasına səbəb ola bilər.

    Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə bir daha müraciət edərək, Novruz bayramı ilə əlaqədar mərasimlərin təşkili və keçirilməsi, o cümlədən tonqal qalanması zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır:

    "Bayram tonqalı tikili, avtomobil, elektrik naqili, ağac və digər yanar əşyalardan kənarda yandırılmalı, tonqalın ətrafına yığışan azyaşlılar mütləq böyüklərin nəzarətində olmalı, tonqal üzərindən atılarkən ehtiyatlı olmalı, tonqal tam sönənədək nəzarətdə saxlanılmalı, süfrələrdə yandırılan şamlar nəzarətsiz qalmamalıdır".

    Həmçinin, nəzərə alınmalıdır ki, küləkli hava şəraitində tonqal yandırılması xüsusilə təhlükəli hesab olunur.

    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    FHN Od çərşənbəsi yanğın təhlükəsizliyi
    Video
    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Son xəbərlər

    10:01

    Bakı-Qazax-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:49

    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik

    Digər ölkələr
    09:48

    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:48

    Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik

    Digər ölkələr
    09:47

    "Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edib

    Futbol
    09:42

    İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir

    Digər ölkələr
    09:38

    Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:31
    Video

    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti