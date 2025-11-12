МЧС отчиталось о работе в праздники: более ста пожаров и восемь жертв

Во время праздничных выходных, посвященных Дню Победы и Дню Государственного флага, сотрудники МЧС Азербайджана работали в усиленном режиме.

Об этом сообщили Report в самом ведомстве.

Согласно информации, спасательные службы оперативно реагировали на возможные чрезвычайные ситуации. За отчетный период на горячую линию "112" поступили десятки обращений.

В праздничные дни совершено 111 выездов на пожары; проведены 16 спасательных операций по спасению людей, оказавшихся в трудной ситуации; зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий; зарегистрировано 2 случая попытки самоубийства.

Благодаря своевременным мерам удалось оперативно ликвидировать пожары и предотвратить гибель людей.

В ходе чрезвычайных происшествий спасены 20 человек, в том числе 4 ребенка; 2 человека эвакуированы; 2 человека получили травмы; обнаружены тела 8 погибших.