    FHN: Bayram günlərində 111 yanğına çıxış olub, 8 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:47
    Bayram günlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) tərəfindən 8 nəfərin meyiti aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirlik vətəndaşların həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həyat təminatı və digər mühüm əhəmiyyətli obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin operativ aradan qaldırılması işinin təşkili məqsədilə Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb.

    Belə ki, FHN-nin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında aidiyyəti qurumlar tərəfindən bayramlarla əlaqədar qeyri-iş günləri ərzində ümumilikdə 111 yanğına çıxış, 16 köməksiz vəziyyətdə qalma, 6 avtonəqliyyat qəzası və 2 intihara cəhd faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, FHN-in qüvvələri tərəfindən bayram günləri ərzində 4-ü azyaşlı olmaqla 20 xilas edilib, 2 nəfər təxliyə olunub, 2 nəfər xəsarət alıb, 8 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    FHN bayram günləri Statistika

