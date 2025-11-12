Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    МЧС обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой

    Происшествия
    • 12 ноября, 2025
    • 09:32
    МЧС обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой.

    Как сообщили Report в МЧС, из-за тумана видимость в Каспийском море в направлении города Баку и Абшеронского района ограничена до 50-200 метров.

    МЧС обращается к пользователям маломерных судов и напоминает, что в целях обеспечения безопасности выход в море в туманную погоду запрещен.

    МЧС маломерные суда туман
    FHN dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib

    Последние новости

    10:14

    Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

    Финансы
    10:13

    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    10:10

    Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за тумана

    Внутренняя политика
    10:07
    Фото

    Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете UNWTO

    Туризм
    10:05

    МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимости

    Внешняя политика
    10:00

    АБР: Экспортеры в Азии сильно пострадали от тарифной политики США

    Бизнес
    09:58

    АБР: Объем бизнес-кредитов в Азербайджане к концу 2026 года превысит 16 млрд манатов

    Бизнес
    09:57

    Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭА

    Энергетика
    09:54

    Фархад Абдуллаев: Конституция отражает волю и единство азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    Лента новостей