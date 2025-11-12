МЧС обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой.

Как сообщили Report в МЧС, из-за тумана видимость в Каспийском море в направлении города Баку и Абшеронского района ограничена до 50-200 метров.

МЧС обращается к пользователям маломерных судов и напоминает, что в целях обеспечения безопасности выход в море в туманную погоду запрещен.