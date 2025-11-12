МЧС обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой
Происшествия
- 12 ноября, 2025
- 09:32
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой.
Как сообщили Report в МЧС, из-за тумана видимость в Каспийском море в направлении города Баку и Абшеронского района ограничена до 50-200 метров.
МЧС обращается к пользователям маломерных судов и напоминает, что в целях обеспечения безопасности выход в море в туманную погоду запрещен.
Последние новости
10:14
Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификацииФинансы
10:13
В трех районах Баку не будет газаЭнергетика
10:10
Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за туманаВнутренняя политика
10:07
Фото
Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете UNWTOТуризм
10:05
МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимостиВнешняя политика
10:00
АБР: Экспортеры в Азии сильно пострадали от тарифной политики СШАБизнес
09:58
АБР: Объем бизнес-кредитов в Азербайджане к концу 2026 года превысит 16 млрд манатовБизнес
09:57
Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭАЭнергетика
09:54