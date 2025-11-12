FHN dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib
Hadisə
- 12 noyabr, 2025
- 09:17
Fövqəladə Hallar Nazirliyi dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edib.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən ölkə ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraitinin davam edəcəyi, o cümlədən Xəzər dənizinin Bakı şəhəri və Abşeron rayonu istiqamətlərində dənizdə görünüş məsafəsinin 50-200 metr təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, FHN kiçikhəcmli gəmi istifadəçilərinə müraciət edərək təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə dumanlı hava şəraitində kiçikhəcmli gəmilərin istismarının qadağan olduğunu xatırladır.
Son xəbərlər
10:11
ADB: Dünya ölkələri cari çağırışları nəzərə almaqla KOB strategiyasını təshih edirBiznes
10:07
Kamran Əliyev: Beynəlxalq tərəfdaşlarla kibertəhdidlərə qarşı mübarizədə zəruri tədbirlər görülürHadisə
10:05
"Ekolizinq" nizamnamə kapitalını 10 dəfə azaldırBiznes
10:04
Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda heç bir kiçik biznes geridə qalmamalıdır"Biznes
10:03
Azərbaycan XİN Polşanı təbrik edibXarici siyasət
10:01
Abşeronda üzərinə mərmər daşı düşən kişi ölübHadisə
10:00
Azərbaycan klubu Çelenc Kubokunda ilk matçına bu gün çıxacaqKomanda
09:59
Bakıda hamamda yıxılan 86 yaşlı qadın ölübHadisə
09:55