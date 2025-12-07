МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в Билясуваре
На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке Южно-Муганского канала, проходящем через село Захмедабад Билясуварского района.
Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на место инцидента были оперативно направлены спасатели Билясуварской части Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Lexus вышел из-под управления и упал в водоканал, водитель и пассажиры оказались в беспомощном положении в транспортном средстве.
Сотрудники ведомства извлекли и передали соответствующим органам тела четырех из пяти человек, погибших в результате ДТП.
Расследование по факту продолжается.
