МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в Билясуваре

На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке Южно-Муганского канала, проходящем через село Захмедабад Билясуварского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на место инцидента были оперативно направлены спасатели Билясуварской части Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Lexus вышел из-под управления и упал в водоканал, водитель и пассажиры оказались в беспомощном положении в транспортном средстве.

Сотрудники ведомства извлекли и передали соответствующим органам тела четырех из пяти человек, погибших в результате ДТП.

Расследование по факту продолжается.