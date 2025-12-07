Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в Билясуваре

    Происшествия
    • 07 декабря, 2025
    • 12:28
    МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в Билясуваре

    На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке Южно-Муганского канала, проходящем через село Захмедабад Билясуварского района.

    Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на место инцидента были оперативно направлены спасатели Билясуварской части Государственной службы пожарной охраны.

    При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки Lexus вышел из-под управления и упал в водоканал, водитель и пассажиры оказались в беспомощном положении в транспортном средстве.

    Сотрудники ведомства извлекли и передали соответствующим органам тела четырех из пяти человек, погибших в результате ДТП.

    Расследование по факту продолжается.

    МЧС Азербайджана Билясуварский район ДТП тела погибших
