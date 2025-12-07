İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    FHN Biləsuvardakı yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb

    Hadisə
    • 07 dekabr, 2025
    • 11:42
    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Cənub-Muğan su kanalının Biləsuvar rayonu, Zəhmətabad kəndindən keçən hissəsində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşların avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Biləsuvar rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri cəlb edilib.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən "Lexus" markalı minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq su kanalına düşdüyü və vətəndaşların nəqliyyat vasitəsində köməksiz vəziyyətdə qaldığı müəyyən olunub.

    Yanğınsöndürən-xilasedicilər tərəfindən yol-nəqliyyat qəzası nəticəsində avtomobildə həyatını itirən 4 nəfərin meyiti çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Hadisə nəticəsində ümumilikdə 5 nəfər həyatını itirib.

    Faktla əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.

    МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в Билясуваре

