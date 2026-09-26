Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    МЧС обеспечивает безопасность на Гран-при Азербайджана

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 12:25
    МЧС обеспечивает безопасность на Гран-при Азербайджана

    На Гран-при Азербайджана "Формула 1" МЧС задействовало 450 сотрудников и 37 спецмашин на 22 точках.

    Об этом сообщили Report в министерстве.

    Отмечается, что расчеты МЧС несут непрерывную службу для предотвращения и оперативного устранения возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, на Бакинском городском кольце и вокруг него.

    Специалисты ведомства также постоянно следят за устойчивостью временных конструкций, безопасной эксплуатацией подъемных устройств, эскалаторов, лифтов и технологического транспорта.

    МЧС обеспечивает безопасность на Гран-при Азербайджана

    Формула-1 МЧС Азербайджана Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Видео
    FHN Formula 1 ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərini yüksək səviyyədə təşkil edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей