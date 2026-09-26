МЧС обеспечивает безопасность на Гран-при Азербайджана
Происшествия
- 26 сентября, 2026
- 12:25
На Гран-при Азербайджана "Формула 1" МЧС задействовало 450 сотрудников и 37 спецмашин на 22 точках.
Об этом сообщили Report в министерстве.
Отмечается, что расчеты МЧС несут непрерывную службу для предотвращения и оперативного устранения возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, на Бакинском городском кольце и вокруг него.
Специалисты ведомства также постоянно следят за устойчивостью временных конструкций, безопасной эксплуатацией подъемных устройств, эскалаторов, лифтов и технологического транспорта.
МЧС обеспечивает безопасность на Гран-при Азербайджана
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