МЧС обеспечивает безопасность на Гран-при Азербайджана

На Гран-при Азербайджана "Формула 1" МЧС задействовало 450 сотрудников и 37 спецмашин на 22 точках.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Отмечается, что расчеты МЧС несут непрерывную службу для предотвращения и оперативного устранения возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, на Бакинском городском кольце и вокруг него.

Специалисты ведомства также постоянно следят за устойчивостью временных конструкций, безопасной эксплуатацией подъемных устройств, эскалаторов, лифтов и технологического транспорта.